OnePlus 11 5G: MINIMO STORICO per il flagship del momento

Oggi vogliamo parlarvi di un super dispositivo che, grazie agli sconti di Amazon, si trova al suo “minimo storico”. Ci riferiamo all’ottimo OnePlus 11 5G, un device che, da un prezzo di listino di 919,00€, oggi si porterà a casa con soli 729,36€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è davvero elevato per un’ammiraglia dotata di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal, mozzafiato e super sottile, con una back cover elegante realizzata in vetro satinato e con un pannello Dynamic AMOLED Super Fluid 2K con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e supporto all’HDR10+. Insomma, ci troviamo di fronte ad un top di gamma in tutto e per tutto; non lasciatevelo sfuggire: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

OnePlus 11 5G: il top di gamma che tutti vogliono

Sotto la scocca di OnePlus 11 5G batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadivuato da un modem 5G, da ben 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e con 256 GB di memorie UFS 4.0. Ottime le fotocamere da 50+50+64 Megapixel gestite dal software e dall’algoritmo di Hasselblad. La batteria da 5000 mAh si ricarica in pochissimo grazie all’ausilio della fast charge da 100W e dura tantissimo quindi non dovrete preoccuparvi di rimanere senza energia durante la giornata. Volendo, c’è anche la wireless charging da 50W.

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto alla consegna gratuita, al reso gratis entro un mese dall’acquisto, ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e, dulcis in fundo, potrete perfino pagare l’intero importo del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? A soli 729,36€, spese di spedizione incluse, questo OnePlus 11 5G è un vero best buy. Non lasciatevelo sfuggire, se siete interessati/e: siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.