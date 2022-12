OnePlus 11 5G: l'azienda spoilera l'arrivo del nuovo flagship

Oramai ci siamo: l’azienda cinese di Pete Lau ha appena confermato che la nuova ammiraglia next-gen, il OnePlus 11 5G, sta per arrivare. La compagnia ha annunciato il tutto mediante un video pubblicato sul portale di microblogging Weibo. Oramai il lancio avverrà nel 2023, come da prassi. Nel trailer possiamo intravedere quale sarà l’estetica del nuovo prodotto di punta e notiamo immediatamente che richiama – in tutto e per tutto – i render che abbiamo visto in questi mesi.

OnePlus 11 5G: ci siamo, tutto confermato

Dalle clip si evince bene il modulo fotografico circolare con una tinta opaca e con le lenti all’interno; non di meno, si intravede il classico logo di Hasselblad sulla scocca, come siamo stati abituati da due anni a questa parte per via della partnership strategica fra i due brand. Confermata dunque la disposizione con tre sensori e il flash LED. Nel teaser lo smartphone è visibile in nero lucido, ma probabilmente sarà presentato anche in verde.

Stando alle indiscrezioni, OnePlus 11 5G arriverà all’inizio del 2023 in Cina. Il debutto internazionale invece, dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2023. Come detto, l’isola fotografica sarà rotonda e – per fortuna – sarà presente il classico slider alert, un simbolo presente nei device sin dal primo OnePlus One del 2014 (e che onestamente, apprezziamo tantissimo).

Sul fronte delle specifiche invece, confermato il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, i 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5, lo storage con memorie UFS 4.0 fino a 256 GB. Il pannello sarà un’unità curva da 6,7 pollici AMOLED QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Infine, le fotocamere saranno tre:

ottica principale Sony IMX890 da 50 Megapixel;

obiettivo ultra grandangolare da 48 Mega;

Teleobiettivo da 32 Mpx.

All’interno del display invece, troverà posto una selfiecam da 32 Mpx.

Piccola nota per la batteria: sarà una cella energetica da 5000 mAh con fast charge da 100W; il software invece, sarà Android 13 con skin OxygenOS 13.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo il flagship killer OnePlus 10T 5G che su Amazon costa solo 653,79€ nella sua configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

