OnePlus 11 5G: l'ammiraglia più incredibile, oggi al prezzo più basso del web

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android veramente speciale; si chiama OnePlus 11 5G ed è l’ultima ammiraglia dell’OEM cinese di proprietà di Pete Lau. Grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, il modello in colorazione “Eternal Green”, con 16 GB di RAM e con ben 256 GB di memoria interna, viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 793,64€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa e che avrete in omaggio la consegna celere presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore. Non lasciatevelo sfuggire, questo è un device unico, con un design mozzafiato, un comparto fotografico d’eccellenza e una scheda tecnica veramente esclusiva.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia top dal prezzo low-cost

Questo smartphone di punta di casa OnePlus si presenta come un terminale sensazionale, leggerissimo, con una scheda tecnica assurda e uno schermo mozzafiato: dispone di un display AMOLED LTPO di seconda generazione, da oltre 6,7″ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e risoluzione 1K. I neri saranno sempre profondissimi e i colori super saturi; non di meno, le cornici risulteranno contenute e sottili, mentre il foro per la selfiecam sarà piccolo e discreto. A proposito di fotocamere, vi segnaliamo che quelle posteriori sono assurde, super risolute e nitide e possono girare video di qualità cinematografica. Il merito è anche dell’ottimo software di Hasselblad. Menzione speciale per la batteria da 5000 mAh che assicura un’autonomia top e che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 793,64€ per la versione “Eternal Green” con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata; la consegna sarà celere e veloce, oltre che gratuita e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.