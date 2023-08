OnePlus 11 5G: l'ammiraglia del giorno, OGGI in super sconto su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e volete un’ammiraglia senza rinunce, abbiamo il prodotto perfetto che farà sicuramente al caso vostro. Si chiama OnePlus 11 5G ed è un telefono veramente eccezionale, dotato di caratteristiche all’avanguardia, di una scheda tecnica assurda, di un display mozzafiato 2K, di ottiche premium e non finisce qui. Potremmo stare ore a parlare delle sue features, ma intanto vi ricordiamo che è disponibile su Amazon al prezzo super scontato di soli 868,99€ al posto di 919,00€, spese di spedizione incluse. È un risparmio frizzante per un dispositivo che è uscito da pochissimi mesi sul mercato; costa poco ma offre molto. Non lasciatevelo sfuggire perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. La versione che vi proponiamo è quella Titan Black con 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

OnePlus 11 5G: il top di gamma che devi comprare oggi

Lo smartphone di OnePlus è una vera ammiraglia sotto tutti i punti di vista; dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 16 GB di memoria RAM e da ben 256 GB di storage (UFS 4.0).C’è il modem 5G per la connettività del futuro e la batteria da circa 5000 mAh si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia SuperVOOC da 100W. C’è anche la wireless charging da 50W per la ricarica senza fili. Ottimo il comparto fotografico con diversi sensori premium accompagnati dal software di casa Hasselblad. Lo schermo invece è un bellissimo pannello da 6,67 pollici 2K con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Questo OnePlus 11 5G è un top di gamma senza rinunce; costa solo 868,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse, vanta una serie di caratteristiche incredibili e ha un prezzo super vantaggioso. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

