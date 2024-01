OnePlus 11 5G: l'ammiraglia da comprare OGGI su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo OnePlus 11 5G, nella sua iterazione color “Eternal Green”, con 8GB RAM e ben 128GB di memoria interna, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Sarà vostro infatti, con soli 767,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili; questa è un’esclusiva del noto portale di e-commerce americano e con il sito avrete diritto anche alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio. Cosa aspettate? Ci saranno anche due anni di garanzia, quindi correte a prendere questo gioiello adesso.

Come detto, con Amazon potrete perfino godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e di un prezzo super scontato. Sappiate che c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

OnePlus 11 5G: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di punta di OnePlus gode della fotocamera Hasselblad di terza generazione ed è dotata di tre ottiche (50, 48 e 32 Megapixel), con algoritmo colore TurboRAW HDR per immagini con un’ampia gamma dinamica. I risultati saranno estremamente simili a quelli che si otterrebbero con una mirrorless professionale. Sotto la scocca invece, troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da ben 128 GB di memoria interna. C’è perfino la grafica abilitata per il ray-tracing e troviamo una batteria da 5000 mAh che si ricarica con la SuperVOOC da 100W (da 0 al 100% in meno di 25 minuti). Lo schermo, infine, è un pannello Dynamic AMOLED Super Fluid da ben 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia LTPO avanzata (refresh rate adattivo fino a 120 Hz) e supporto al Dolby Vision HDR a 10 bit.

Con un prezzo speciale di soli 767,89€, questo OnePlus 11 5G da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, in colorazione “Eternal Green”, è un best buy senza rivali; compratelo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.