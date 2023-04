OnePlus 11 5G: l'ammiraglia che fa foto SPETTACOLARI è in SUPER SCONTO su Amazon

Uno degli smartphone Android più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il OnePlus 11 5G. Questo dispositivo, potente e versatile come pochi altri al mondo, lo trovate scontato su Amazon al prezzo speciale di 852,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che, acquistandolo dal noto sito di e-commerce americano, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: come non citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì ci sarà la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete poi accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, come se non bastasse, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A questo prezzo potrebbe andare a ruba, quindi se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto dedicato.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia al prezzo più basso del momento

L’ammiraglia Android del momento è il OnePlus 11 5G; oltre ad essere potentissimo, è un cameraphone di alto profilo con un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Troviamo tre ottiche super risolute, con quella principale avente ben 50 Megapixel con OIS, un super grandangolo da 48 Megapixel e una terza ottica tele per ritratti da 32 Mpx. I fotografi più esigenti avranno la possibilità di scattare in TurboRAW HDR per una postproduzione da veri professionisti.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da ben 16 GB di memoria interna con scheda grafica abilitata per il Ray Tracing. Ottima anche la batteria da ben 5000 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e, a proposito, segnaliamo che qui si trova la ricarica SUPERVOOC da ben 100W che vi fornirà al dispositivo il 100% di energia in soli 25 minuti. Concludiamo parlandovi dello schermo: è un pannello AMOLED Super Fluid 2K da ben 6,7″ con supporto al refresh rate da 120 Hz e all’HDR10+. A soli 852,00€ questo è il miglior cameraphone Android che possiate comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.