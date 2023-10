OnePlus 11 5G: il TOP DI GAMMA più elegante che ci sia, oggi costa solo 819€

Uno degli smartphone Android più richiesti ed esclusivi del momento è sicuramente il OnePlus 11 5G, un prodotto eccellente che vanta un rapporto qualità-prezzo incredibile, con un costo irrisorio (per quel che vale) e con una scheda tecnica all’avanguardia. Pensate che anche il comparto fotografico è degno di nota visto che è stato sviluppato in collaborazione con Hasselblad.

Girovagando su Amazon infatti, questo gioiello costa solo 819,00€ nella sua versione “Titan Black” con 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X (le più veloci del mercato) e ben 256 GB di memoria interna su storage UFS 4.0. Se siete interessati/e all’acquisto, fate presto: non sappiamo quanto durerà questa promozione e per quanto tempo resterà a questa cifra.

OnePlus 11 5G: il top che dovete comprare

Ci troviamo di fronte ad uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto: viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dal costo di soli 819,00€, spese incluse. C’è la consegna celere con il servizio di Prime (anche in 24 o 48 ore) e volendo si può scegliere anche il ritiro presso uno dei punti Amazon Locker o Amazon Hub. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. Se il prezzo vi sembra comunque troppo elevato, sappiate che potrete anche dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

OnePlus 11 5G è un’ammiraglia eccezionale, dotata di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, di 16 GB di RAM, di memorie rapide da 256 GB e con una batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W. A 819,00€ questo è un best buy da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.