OnePlus 11 5G: il top di gamma che tutti vogliono ad un prezzo WOW

Se state cercando un top di gamma Android di ultima generazione e volete uno smartphone concreto, essenziale, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e, soprattutto, di un design accattivante e alla moda, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del fantastico OnePlus 11 5G, un device uscito da pochissimo tempo in commercio ma che si è configurato da subito come un terminale vendutissimo e richiestissimo dall’utenza internazionale. Pensate che oggi lo troviamo anche in super sconto su Amazon; da 919,00€ infatti, lo pagherete solo 834,80€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è notevole ma ciò che piace stupisce è tutto il contorno di vantaggi che si porta dietro.

Acquistandolo da Amazon infatti, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di ripensamenti o di gravi problematiche), avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. I prezzi includeranno l’IVA e se l’importo dello smartphone sarà troppo elevato per voi, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis.

OnePlus 11 5G: il top di gamma che devi acquistare oggi su Amazon

OnePlus 11 5G è un’ammiraglia potentissima, dotata di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato dalla memoria RAM da 16 GB e da Storage da ben 256 GB. C’è il modem 5G incluso nel chip di bordo e il software è Android 13 con skin OxygenOS al seguito. La batteria invece è da 5000 mAh e si ricarica in un lampo grazie alla tecnologia da 100W. Il comparto fotografico infine, è composto da sensori evoluti che godono del supporto software di Hasselblad. Insomma, OnePlus 11 5G è un cameraphone sopra ogni livello.

È un telefono bellissimo, potentissimo e anche prestante; non di meno, sarà sempre super aggiornato grazie ad update del firmware puntuali e costanti. A 834,80€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.