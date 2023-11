OnePlus 11 5G: il TOP DI GAMMA che devi comprare oggi su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo flagship del colosso cinese di Pete Lau, il OnePlus 11 5G, nella sua iterazione “Eternal Green”, con 8GB RAM e 128GB, costa solo 758,59€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è un prodotto veramente imperdibile, dotato di tecnologie rivoluzionarie e un prezzo in linea con i competitor. Anzi, rispetto a moltissime ammiraglie next-gen, questo è un gadget imperdibile, anche perché dispone di un comparto fotografico realizzato con Hasselblad.

OnePlus 11 5G: non potete lasciarvelo sfuggire

Questo smartphone di OnePlus gode di una main camera da 50 megapixel con OIS, di una lente ultrawide da 48 mpx e di una tele per ritratti da 32 Mpx; il software è realizzato da Hasselblad e ha perfino l’algoritmo proprietario TurboRAW HDR per una gamma dinamica e perfetta, simile a quella che si avrebbe con una mirrorless o reflex digitale. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con modem 5G e 8 GB di RAM LPDDR5X, con 128 GB di memoria interna non espandibile. La batteria da 5000 mAh dura un giorno con una singola carica e si ricarica con la SuperVOOC da 100W da 0 al 100% in soli 25 minuti. Lo schermo è una meraviglia: c’è un pannello Dynamic AMOLED Super Fluidi 2K da 6,7″ LTPO di seconda generazione: contenuti al top, gamma colore a 10 bit e supporto all’HDR10+.

Per il gaming da mobile questo smartphone è ottimo anche perché ha la grafica di nuova generazione abilitata per il Ray Tracing e non manca un software eccellente: Android 13 con skin OxygenOS 13, veloce, fluida e senza lag in ogni operazione.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 758,59€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore; non lasciatevelo sfuggire, questo è un super best buy alla cifra a cui viene proposto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.