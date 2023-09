OnePlus 11 5G: il top di gamma che devi acquistare oggi su Amazon

Oggi vi segnaliamo un’interessante offerta relativa ad uno dei top di gamma Android più apprezzati dell’ultimo periodo; si chiama OnePlus 11 5G ed è un’ammiraglia Android strepitosa. Noi vi invitiamo ad acquistarlo oggi da Amazon perché è in super sconto a soli 819,00€ (il prezzo originale sarebbe di 919,00€) e avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti, le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto con il servizio di Prime e potrete perfino avere due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il risparmio è importante (pari a 100€) pertanto non lasciatevelo sfuggire. Questo è un super best buy, siate veloci.

OnePlus 11 5G: il top di gamma da comprare oggi

Questo smartphone è veramente eccezionale: dispone di uno schermo LTPO (con refresh rate variabile) fino a 120 Hz, ha una risoluzione 2K, cornici sottili e una dimensione di oltre 6,67″. La selfiecam allocata in un foro di piccole dimensioni è piccola ma performante, ottima per fare videocall in alta qualità e selfie magnifici. A proposito di foto, le ottiche poste sulla back cover sono da 50 megapixel e sono coadiuvate dal software di Hasselblad. Le lenti girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio; inoltre, il telefono è un portento sotto tutti i punti di vista.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 assicura prestazioni al top anche sul lato gaming, troveremo ben 16 GB di RAM (perfetti per un multitasking avanzato) e 256 GB di storage (non espandibili). Completa la dotazione hardware poi, una batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 100W. Con un prezzo di soli 819,00€ questo OnePlus 11 5G è il device che dovete acquistare se volete un top di gamma premium dal costo low-cost.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.