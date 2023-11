OnePlus 11 5G: il top che devi acquistare OGGI su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione con 16 GB di RAM, 256 GB di storage su memorie rapide e in colorazione “Eternal Green” costa solo 793,64€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché vanta specifiche tecniche di punta e offre un comparto fotografico degno di una mirrorless professionale. Il dispositivo è l’ultimo flagship rilasciato dalla compagnia cinese di Pete Lau; dispone di un SoC potentissimo, ha un design all’ultimo grido e vanta uno schermo AMOLED super risoluto e performante. Non manca poi una batteria capiente che assicura un’autonomia degna di nota in qualunque contesto.

OnePlus 11 5G: il top di gamma più incredibile che vi sia

Prima di procedere alla sua disamina, vi ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore. Con il noto portale di e-commerce americano poi, sappiate che avrete diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Lo smartphone di punta Android di Pete Lau è un’ammiraglia in tutto e per tutto: ha uno schermo AMOLED LTPO di seconda generazione con risoluzione 2K e supporto all’HDR10+. Non di meno dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G, da 16 GB di RAM LPDDR5X e da ben 256 GB di storage. Ottimo il comparto foto/video sviluppato da Hasselblad. Con una batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente con la SuperVOOC da 100W avrete sempre energia a sufficienza per affrontare le vostre giornate, anche quelle particolarmente impegnative. A soli 793,64€ questo OnePlus 11 5G è il top da comprare su Amazon, ma siate veloci.

