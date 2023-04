OnePlus 11 5G: il flagship che tutti vogliono ad un prezzo WOW (su Amazon)

OnePlus 11 5G è un smartphone rivoluzionario. È realizzato dal brand cinese di Pete Lau, un marchio che conosciamo bene da diversi anni e che oggi ha conquistato il mercato mondiale delle telefonia mobile espandendosi in tantissimi paesi strategici. Questo è un dispositivo veramente eccellente, dotato di una serie di caratteristiche tecniche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione. È grande e generoso, con uno schermo AMOLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole, con un processore di punta di Qualcomm e con un comparto fotografico coadiuvato dal software di Hasseblad. Oggi pagate questo gioiellino solo 869,00€ e la spedizione vi costerà 9,99€.

OnePlus 11 5G: è il super top che non ti aspetti

Sotto la scocca del dispositivo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da memorie RAM da 16 GB e da storage da 256 GB. Questo implica che farà girare fluidi tutti i software, anche i videogames più impegnativi. Non è un gaming phone, eppure è un telefono perfetto con cui giocare a PUBG o COD Mobile. C’è perfino la GPU che è abilitata al Ray Tracing. Tanta memoria a bordo per installare tutte le applicazioni che desiderate, ma sappiate che potrete anche usare una delle tante soluzione Cloud per l’archiviazione delle foto.

Il comparto fotografico del dispositivo è eccellente: camera principale da 50 Megapixel con OIS, ultrawide da 48 Mpx, telelens da 32 Mpx e software di Hasselblasd con algoritmo TurboRAW HDR; grazie a questa feature potrete postprodurre le immagini con una precisione incredibile, andando ad intervenire sul file senza comprometterne la qualità stessa.

Citiamo poi la batteria da 5000 mAh che si ricarica a 100W con la SuperVOOC; praticamente passerete da 0 al 100% in soli 25 minuti. Concludiamo segnalandovi che lo schermo è un bellissimo pannello AMOLED Super Fluidiche 2K da 6,7 pollici con tecnologia LTPO di ultima generazione e risoluzione 2K. Non manca il supporto all’HDR10+, alla gamma colori a 10 bit e al Dolby Vision HDR.

OnePlus 11 5G è un top di gamma incredibile che al prezzo di soli 869,00€ su Amazon, con spedizione a 9,99€.

