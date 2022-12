OnePlus 11 5G: eccolo in nuove immagini dal vivo (FOTO)

Ci siamo: il nuovo flagship dell’OEM cinese di Pete Lau si mostra in nuovi scatti dal vivo. OnePlus 11 5G inizia a farsi vedere sul web; dalle immagini vediamo le fotocamere posteriori disposte in maniera simmetrica in uno schema “a quattro” con flash LED incluso e il pannello anteriore con selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni.

OnePlus 11 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Come molti di voi sapranno, OnePlus sta finendo la preparazione della sua nuova ammiraglia per il 2023. Sarà un flagship eccezionale con il nome di “OnePlus 11 5G“; non ci sarà il suffisso Pro, stavolta e non abbiamo ancora molti dettagli ufficiali. Per fortuna i render 3D e le fughe di notizie ci hanno permesso di dare un’occhiata all’estetica e alle caratteristiche del nuovo telefono.

Nel nuovo report di MySmartPrice scopriamo che il modulo fotografico verrà inserito in un cerchio perfetto a sua volta incastonato in un modulo che andrà a filo con la scocca del device. Richiamerà il design di OnePlus 10 Pro ma ci saranno piccoli eventi differenti.

Anteriormente vedremo un foro per la fotocamera anteriore e notiamo che le cornici sembrano essere molto contenute. Si vedono chiaramente poi i bordi curvi del dispositivo. Fra le altre cose, ci aspettiamo di vedere a bordo il famigerato slider per le notifiche.

Sotto la scocca avremo memorie UFS 4.0 fino a 256 GB, RAM fino a 16 GB di tipo LPDDR5x, processore Snapdragon 8 Gen 2 e molto altro ancora. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless charging da 50W. Presente poi la reverse charging da 10W. Infine, lo schermo sarà AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K.

Si prevede la presenza di un sensore principale da 50 megapixel, un’ultrawide da 48 Megapixel e un tele da 32 Mpx, il tutto coadiuvato dal software di Hasselblad.

