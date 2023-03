OnePlus 11 5G è lo smartphone TOP da acquistare OGGI (con Buds2 in OMAGGIO)

Oggi vogliamo consigliarvi un meraviglioso top di gamma da acquistare su Amazon; stiamo parlando del potentissimo e leggerissimo OnePlus 11 5G, un prodotto incredibile, con caratteristiche di punta e un prezzo favoloso. Può essere vostro con soli 919,00€ nella sua colorazione Vulcanie Black e con in omaggio le cuffiette Buds2 Pro. È un’occasione da non lasciarsi sfuggire perché questo è un flagship votato alla fotografia destinato agli amanti degli scatti “da social”.

OnePlus lascerà il mercato europeo?

Per fortuna, a quanto pare, nonostante OPPO sia intenzionata a lasciare alcuni mercati chiave in Europa, OnePlus non seguirà il suo destino. A dirlo, un noto dirigente del marchio che ha smentito le indiscrezioni.

Giusto per chi non lo sapesse, specifichiamo che recenti indiscrezioni suggerivano che OPPO e OnePlus sarebbero uscite da alcuni mercati europei; mentre per la casa madre la decisione sembra essere stata presa in maniera definitiva, lo stesso non può dirsi per il sub brand fondato da Pete Lau. Riportiamo le parole del Global Public Relations Manager del brand:

“OnePlus non uscirà dall’Europa e dal Regno Unito e manterrà operazioni stabili nei mercati locali. OnePlus continuerà a investire in Europa e a fornire prodotti e soluzioni più innovativi per i suoi utenti”.

OPPO potrebbe uscire per via delle difficili condizioni di vendita presenti nel mercato europeo; oltre alla flessione delle spedizioni, sembra che il potere d’acquisto degli utenti sia calato a dismisura, pertanto OPPO ha deciso di ridimensionare le sue operazioni per concentrarsi meglio negli altri paesi.

“OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users," – OnePlus Global PR Manager James Paterson Unclear what this means for Oppo https://t.co/P7vie9HFfT — jon.porter (@JonPorty) March 27, 2023

Tornando al OnePlus 11 5G, segnaliamo che questo è uno dei flagship più potenti che vi siano, con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2, tanti GB di RAM e memorie interne veloci. Non manca un pannello QHD+ da 6,7 pollici con bordi curvi e un comparto fotografico coadiuvato dal software di Hasseblad. A 919,00€ con cuffiette in omaggio è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.