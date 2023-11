OnePlus 11 5G: con il Black Friday lo paghi poco meno di 513€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 11 5G, un prodotto potente e generoso, con un display risoluto e ricco di tecnologia, con un processore all’avanguardia e un comparto fotografico di pregio. Costa solo 512,99€ su Amazon, con lo sconto del 25% sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un super best buy senza paragoni. Fate presto però perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Si tratta di un’offerta speciale per il Black Friday, prendetelo adesso.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia da acquistare oggi

Il meraviglioso OnePlus 11 5G è un prodigio della tecnologia; vanta una batteria capiente da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W, ma non solo. L’autonomia sarà sempre al top e il processore di bordo, l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, assicurerà prestazioni di pregio in ogni contesto. Il tutto viene supportato da 8 GB di RAM LPDDR5X (per un multitasking sempre fluido) e da 128 GB di memoria interna, non espandibile. Come non citare poi lo schermo Dynamic AMOLED da 6,67″ con refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto all’HDR10 e risoluzione 2K. I bordi sono curvi e le cornici super sottili. Il comparto fotografico poi, rende il device un vero cameraphone: ci sono tante ottiche avanzate, con un software eccellente co-sviluppato da Hasselblad. Si potranno girare video in 4K di qualità cinematografica e si potranno realizzare scatti unici, anche in condizioni di luce avversa.

Viene venduto e spedito da Amazon al costo speciale di soli 512,99€, spese di spedizione incluse, grazie alle offerte del Black Friday. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. A questa cifra è da prendere al volo.

