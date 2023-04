OnePlus 11 5G con Buds Pro 2 in sconto su Amazon: PREZZONE da non perdere

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero strepitosa che abbiamo trovato su Amazon; parliamo del super top di gamma del brand cinese di Pete Lau, il OnePlus 11 5G che, grazie ad Amazon, si porta a casa con un prezzo magico: solo 919,00€ con in omaggio gli auricolari Buds Pro 2 in colorazione nera. Capite benissimo che si tratta di uno sconto eccezionale. Risparmierete 179,00€ sul valore di listino. In poche parole, farete un affare su tutta la linea.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto poi ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, le spese di spedizione comprese nel prezzo, ma c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito stesso. La garanzia sarà, come sempre, di due anni, ma qui avrete anche un ottimo supporto post vendita con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

OnePlus 11 con Buds Pro 2: che offerta su Amazon!

Lo smartphone in questione è un vero top di gamma in tutto e per tutto; lo schermo è un AMOLED con bordi curvi, tecnologia di alto livello, risoluzione QHD+, LTPO 2.0 e presenta un potentissimo processore sotto la scocca (lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm), coadiuvato da RAM veloci e storage capienti. È disponibile in verde o in nero e in omaggio avrete i fantastici auricolari TWS Buds Pro 2 usciti da poco sul mercato.

Offrono caratteristiche uniche, sono in-ear pertanto godono della cancellazione attiva del rumore, ma non solo. Ci troviamo di fronte ad un bundle unico, che vi donerà due prodotti al prezzo di uno. A soli 919,00€ non potete lasciarvi sfuggire quest’offerta, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.