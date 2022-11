OnePlus 11 5G: certificato e pronto al debutto, manca pochissimo

Stando a quanto leggiamo in rete, sembra che il nuovo OnePlus 11 5G avente numero di modello CPH2451, abbia appena ricevuto la certificazione Bluetooth SIG; il device potrebbe giungere presto sul mercato asiatico. Ricordiamo che nel resto del mondo approderà non prima dell’inizio del 2023.

Come tutti sapranno, l’OEM cinese di Pete Lau sta preparando il terreno per la nuova gamma di device premium: OnePlus 11 e 11 Pro. Si tratta di ammiraglie di punta (anche se sulla seconda sappiamo poco e niente) e ad oggi non c’è ancora una data di lancio sicura, ma solo rumors e speculazioni. Ecco che quindi, in queste ore, scopriamo che un nuovo flagship OnePlus è stato avvistato sull’ente per la certificazione Bluetooth SIG. Qualcuno suggerisce che potrebbe anche essere un Nord premium.

OnePlus 11 5G: tutto quello che c’è da sapere

Stando a quanto riporta l’insider del web Mukul Sharma, un nuovo misterioso dispositivo OnePlus con numero di modello CPH2451 è appena emerso sul portale della certificazione Bluetooth SIG. Dal sito vediamo che disporrà di Android 13 con skin OxygenOS 13 sopra. Non sappiamo come si chiamerà ma il leakster ha detto che è prossimo al lancio.

OnePlus CPH2451 receives the Bluetooth SIG certification.

OxygenOS13 (Android 13) out of the box.

Possibly the upcoming Nord or OnePlus 11.#OnePlus #OnePlus11 #OnePlusNordCE3Lite pic.twitter.com/HgyHjVFKfv — Mukul Sharma (@stufflistings) November 25, 2022

Sicuramente conosceremo maggiori dettagli nei giorni a venire. Se si tratta davvero del famigerato OnePlus 11 5G, ci aspettiamo uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, fingerprint sotto il display, processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, 12 o 8 GB di memoria RAM (anche se ci aspettiamo una variante da 16+512 GB) e non solo. Dovremmo trovare lenti cosviluppate da Hasselblad da 48 megapixel, mentre il teleobiettivo con zoom ottico 2X dovrebbe essere da 32 Megapixel. Infine, la selfiecam potremmo averla da 16 megapixel. Dulcis in fundo, la batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con fast charge via cavo da 100W.

