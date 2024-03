OnePlus 11 5G a soli 839,99€ su Amazon: BEST BUY da prendere al volo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android uscito l’anno scorso ma che ancora adesso è una valida proposta per chi cerca un’ammiraglia senza esclusione di colpi. Si chiama OnePlus 11 5G ed è un device semplicemente sensazionale, potentissimo, grande e generoso, con un display ampio e un processore di fascia altissima. Non manca un comparto fotografico all’avanguardia con sensori evoluti che girano video in 4K di qualità cinematografica, coadiuvati dal software di Hasselblad. Il modello in questione è in colorazione Titan Black e presenta 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 839,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 919,00€. Cosa aspettate a farlo vostro dunque? A questa cifra è imperdibile quindi siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia del momento da prendere oggi

Il device di OnePlus è uno smartphone veramente sensazionale, dotato di una camera principale da ben 50 megapixel con OIS, coadiuvata da una lente ultrawide da 48 megapixel e da una tele-less da 32 Megapixel, il tutto gestito con il software di Hasselblad. Di fatto, l’algoritmo proprietario TurboRAW HDR permette di avere una gamma dinamica ampia e perfetta, con risultati simili a quelli che si otterrebbero con una reflex digitale. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con ben 16 GB di memoria RAM e con storage da ben 256 GB. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica rapidamente con la SuperVOOC da 100W; per passare dallo 0 al 100% impiega solo 25 minuti. Lo schermo è degno di nota; parliamo di un pannello AMOLED Super Fluid 2K da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Non manca la tecnologia LTPO per il refresh rate adattivo; supporta il Dolby Vision HDR e la gamma colore a 10 bit. Presente il modem 5G per la connettività next-gen.

OnePlus 11 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 839,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso.