OnePlus 11 5G: a questo prezzo è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e volete provare un’esperienza senza limitazioni di alcun tipo, vi consigliamo l’ottimo OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione Titan Black e con 16 GB di RAM, 256 GB e modem 5G, costa solo 747,44€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre lo stesso: approfittatene se siete interessati/e, perché le scorte potrebbero terminare a breve – o peggio – la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. A questo prezzo è difficile trovare di meglio, anche perché questa è una delle ammiraglie più esclusive che vi siano in commercio: ottiche Hasselblad, processore top di Qualcomm, schermo 2K e molto altro ancora. Non pensateci troppo, anche perché non sappiamo quanto durerà la promo dedicata.

OnePlus 11 5G: ecco perché dovete averlo

Il device di OnePlus si presenta come una delle migliori soluzioni ad oggi esistenti in commercio: schermo LTPO da 6,67 pollici con cornici sottili, risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, perfetto per la visione dei contenuti multimediali online, ma non solo. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen, da banchi RAM da 16 GB e da memorie rapide da 256 GB su storage UFS 4.0. Non dimenticate che il comparto fotografico è composto da sensori di Hasselblad che consentono di scattare video in 4K di livello cinematografico e di realizzare immagini perfette anche al buio. Non di meno, considerate che questo flagship è perfetto per il gaming da mobile.

Viene venduto e spedito da un negozio terzo ma gode dei soliti vantaggi esclusivi di Amazon: consegna celere in pochissimi giorni, possibilità di dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 747,44€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.