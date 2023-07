OnePlus 11 5G: a questo prezzo è imperdibile (meno di 785€)

OnePlus 11 5G è l’ammiraglia del momento; ci troviamo di fronte ad un super top di gamma del colosso cinese di Pete Lau che viene venduto ad un prezzo strepitoso grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon. Di fatto, sarà vostro con soli 784,75€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché è veramente un super best buy. Pensate che grazie al noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma ancora: ci sarà la possibilità di riceverlo presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker dislocato sul territorio italiano.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia Android da acquistare oggi

Dulcis in fundo, troviamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di una fotocamera assurda e di un processore all’avanguardia. Anche il design è mozzafiato e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 100W.

OnePlus 11 5G dispone di uno schermo AMOLED da 6,7″ LTPO con risoluzione elevatissima che garantisce una fluidità e una qualità dei contenuti incredibile. Ha un processore potentissimo sotto la scocca, l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Non di meno presenta una batteria capiente che si ricarica in pochissimi minuti e c’è perfino il supporto all’NFC, il modem 5G e non solo. Questo è un cameraphone sotto mentite spoglie, con ottiche incredibili gestite in combutta con il software di Hasselblad. Non potete lasciarvi sfuggire questo incredibile top di gamma a soli 784,75€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata.

