OnePlus 11 5G: a questo prezzo è il TOP DI GAMMA da comprare oggi su Amazon (-17%)

Una delle ammiraglie più esclusive del momento si trova oggi in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 759,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte sul noto portale di e-commerce americano. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso OnePlus 11 5G che, nella sua iterazione color Internal Green, con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, si porterà a casa ad un costo irrisorio. Non pensateci troppo e fatelo vostro ora, anche perché la promo potrebbe terminare a breve. Come non citare poi i numerosi vantaggi che si hanno acquistando questo prodotto dal sito; in prima istanza c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamento e avrete perfino la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia più esclusiva

Il meraviglioso OnePlus 11 5G si porta a casa con tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, c’è la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Potrete poi beneficiare della garanzia di due anni con Amazon con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Lo smartphone di OnePlus è un top di gamma con fotocamere avanzate coadiuvate dall’algoritmo di Hasselblad, c’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con modem 5G, 16 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. La batteria da 5000 mAh promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C con la tecnologia SuperVOOC da 100W. Con un prezzo di soli 759,00€ non potete certo lasciarvelo sfuggire.