OnePlus 11 5G a meno di 840€: OFFERTA dell'ultimo minuto

OnePlus 11 5G è il top di gamma del momento; costa 939,00€ su Amazon ma grazie agli sconti folli presenti sul sito lo pagherete solo 839,90€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Capite bene che il risparmio sarà elevatissimo per un terminale di fascia alta quindi se siete interessati/e, non pensateci troppo. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e la promozione potrebbe finire a breve. Siate veloci, dunque: il modello in sconto è quello con il modem 5G, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La colorazione invece, è la Eternal Green.

OnePlus 11 5G: il flagship che costa pochissimo

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto alla consegna gratuita e celere, oltre che immediata. Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati); inoltre, ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Cosa aspettate? Fate vostro il nuovo OnePlus 11 5G a soli 839,90€, spese di spedizione incluse.

Questo device è un gioiello: dispone di un design mozzafiato, con uno schermo da 6,7 pollici AMOLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Il processore interno è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da oltre 16 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, non espandibile. Il modem 5G è ovviamente integrato nel chipset interno. Esteticamente il telefono gode di una back cover satinata in colorazione Eternal Green ma c’è anche quella nera, più classica. La batteria dura tantissimo (è da 5000 mAh) e si ricarica con la SuperVOOC da 100W via cavo ma c’è anche la wireless charging. Le fotocamere sono di punta grazie alla presenza del software di Hasseblad. A 839,90€ non potete lasciarvi sfuggire questo OnePlus 11 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.