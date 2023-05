OnePlus 11 16/256 GB: con QUEST'OFFERTA bastano 720€ (anche a rate)

Il OnePlus 11 diventa ancora più conveniente e con questa nuova offerta eBay è ora disponibile al prezzo scontato di 720 euro invece di 919 euro nella variante top da 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è disponibile anche l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per le colorazioni Titan Black e Eternal Green (in questo caso il prezzo è di 724 euro). Lo sconto è ottenibile grazie al codice MAGGIO23EDAYS da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto.

OnePlus 11 al nuovo minimo storico con quest’offerta

Il OnePlus 11 continua ad essere un riferimento del mercato grazie ad un livello di performance al top e ad un prezzo sempre più accessibile. Lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da notare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone di casa OnePlus è dotato di un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED da 6,7 pollici e risoluzione QHD+.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e sensore teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom 2x. Il sistema operativo è Android 13. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare OnePlus 11 16/256 GB al prezzo scontato di 720 euro invece di 919 euro con possibilità anche di acquisto in 3 rate pagando con PayPal. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il top di gamma di casa OnePlus al prezzo minimo storico. La promozione è disponibile, per un periodo di tempo limitato, per le colorazioni Titan Black e Eternal Green.

