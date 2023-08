OnePlus 10T: prezzo SUPER su Amazon per poche ore: affrettati (479€)

OnePlus 10T è lo smartphone di fascia medio-alta più interessante da acquistare oggi su Amazon; il dispositivo infatti, costa pochissimo grazie agli sconti folli presenti sul portale di e-commerce americano. Da 719,00€ infatti, potrà essere vostro con soli 479,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si risparmia il 31% sul prezzo ufficiale, quindi non pensateci troppo. È un best buy assoluto che noi vi consigliamo su tutta la linea. Non sappiamo però quante scorte siano disponibili quindi se siete interessati/e fate presto: l’offerta potrebbe terminare a breve.

OnePlus 10T 5G: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Questo smartphone di casa OnePlus è un device eccellente, dotato delle migliori tecnologie; offre un mix di caratteristiche avanzate, dispone di un design accattivante e vanta prestazioni impeccabili. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Questo rende il OnePlus 10T adatto sia per i gamer che per gli utenti che necessitano di multitasking intensivo.

Il display è spesso uno dei punti di forza di OnePlus, e il 10T non fa eccezione. Dotato di un display AMOLED di alta qualità, offre colori vivaci e neri profondi, migliorando l’esperienza visiva per la visione di contenuti e la navigazione generale. La frequenza di aggiornamento elevata a 120 Hz rende lo scorrimento e la navigazione ancora più fluidi e reattivi.

Uno dei vantaggi di possedere un dispositivo OnePlus è la sua interfaccia utente pulita e minimale, la OxygenOS. Questo sistema operativo personalizzato basato su Android offre un’esperienza user-friendly, fluida e senza lag. Inoltre, la compagnia di Pete Lau è nota per il suo supporto costante agli aggiornamenti software. Con un prezzo di soli 479,00€ questo dispositivo rappresenta la scelta ideale per chi vuole un telefono dalle alte prestazioni ma dal costo contenuto.

