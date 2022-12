OnePlus 10T in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate mensili)

Il OnePlus 10T è uno dei migliori smartphone sul mercato, grazie alla combinazione unica che propone. Caratterizzato da un prezzo da mid-range, infatti, lo smartphone di OnePlus è in grado di garantire prestazioni da top di gamma assoluto.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 522 euro invece di 719 euro con uno sconto del 27% sul già ridotto prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per lo smartphone di casa OnePlus proposto in offerta nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da notare, inoltre, che il OnePlus 10T è acquistabile su Amazon anche in 12 rate mensili da 43 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

OnePlus 10T: in offerta al minimo storico è lo smartphone da comprare oggi

Il OnePlus 10T ha tutte le carte in regola per essere considerato come il riferimento del mercato. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni al top, che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W.

Da segnalare anche un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. A completare le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e il sistema operativo Android 12.

Il OnePlus 10T è disponibile, quindi, al prezzo scontato di 522 euro invece di 719 euro. Lo sconto del 27% garantisce un notevole risparmio aggiuntivo su uno dei migliori smartphone sul mercato per rapporto prestazioni/prezzo. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 43 euro, senza interessi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.