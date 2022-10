OnePlus 10T: in offerta al MINIMO STORICO con le Offerte esclusive Prime

Tra le Offerte esclusive Prime c’è spazio per diversi smartphone Android ed una delle proposte più interessanti riguarda, senza dubbio, il recentissimo OnePlus 10T. Lo smartphone, uno dei più prestanti della fascia alta del panorama Android, viene proposto al prezzo minimo storico da Amazon in occasione del Prime Day.

C’è, infatti, la possibilità di acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 569 euro invece di 719 euro per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. In sconto c’è anche la versione da 16/256 GB che viene proposta a 669 euro invece di 819 euro e con un rapporto qualità/prezzo straordinario. Per sfruttare lo sconto è sufficiente spuntare la casella che consente di ottenere un coupon sconto di 50 euro.

OnePlus 10T in super sconto su Amazon: minimo storico per le versioni da 128 GB e 256 GB

Il OnePlus 10T è il protagonista assoluto della due giorni di sconti su Amazon. Lo smartphone, disponibile a prezzo fortemente scontato, può contare su di un comparto tecnico di primissimo ordine. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, supportato da un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz.

C’è anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel. Da segnalare anche la batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 150 W che riduce tantissimo i tempi necessari per la ricarica della batteria. È possibile scegliere tra due colorazioni: Moonstone Black e Jade Green, disponibile per entrambe le configurazioni hardware.

La nuova offerta esclusiva Prime è un’occasione imperdibile per acquistare ad un prezzo mai visto l’ottimo OnePlus 10T. Ad una cifra con cui è possibile, di solito, acquistare un mid-range, infatti, ci si porta a casa uno smartphone completissimo ed in grado di rivaleggiare con dispositivi ben più costosi. C’è tempo fino alla mezzanotte del 12 ottobre per sfruttare la promozione.

