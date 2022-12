OnePlus 10T è il top di gamma DA COMPRARE a Natale: costa solo 550€ su Amazon (anche a rate)

In questo momento, il OnePlus 10T non ha davvero rivali. Lo smartphone di casa OnePlus, infatti, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che consente di acquistare il top di gamma al prezzo scontato di 550 euro invece di 719 euro. Si tratta di un taglio del 24% sul prezzo già ottimo dello smartphone. È anche possibile puntare sull’acquisto a rate da 45 euro al mese per 12 mesi, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta a tempo limitato è disponibile su Amazon al link qui di seguito.

OnePlus 10T: a questo prezzo non ha rivali

Il OnePlus 10T presenta un comparto tecnico completissimo. Lo smartphone può contare su di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni al top, che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 150 W. Il comparto fotografico, invece, include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone presenta anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 550 euro invece di 719 euro. A questo prezzo, grazie allo sconto extra del 24%, lo smartphone di OnePlus non ha davvero rivali. Si tratta di un dispositivo completo, sotto tutti i punti di vista, che potrà garantire prestazioni al top per un lungo periodo di tempo. Da notare che c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate da 45 euro.

Per sfruttare l’offerta prima che termini c’è il link qui di sotto_

