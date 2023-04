OnePlus 10T con Snapdragon 8+ Gen 1 e 16 GB di RAM: solo 595€ su Amazon (anche in 12 rate)

Il OnePlus 10T diventa ancora più interessante con la nuova offerta Amazon: lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 595 euro con la possibilità di completare l’acquisto pagando in 12 rate mensili senza interessi, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Il modello in offerta è dotato di Snapdragon 8+ Gen 1 oltre che di ben 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito che vi indirizzerà direttamente alla pagina Amazon di OnePlus 10T.

OnePlus 10T: tanta potenza ad un prezzo ridotto con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di OnePlus 10T non ha punti deboli: lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che viene supportato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W che garantisce una giornata di autonomia con 10 minuti di carica.

Da notare anche la presenza di un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è Android 13 con garanzia di supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OnePlus 10T al prezzo scontato di 595 euro con la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili da 49 euro. L’offerta riguarda la variante con 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

