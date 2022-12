OnePlus 10T con 16 GB di RAM: a QUESTO PREZZO è da PRENDERE SUBITO (-21%)

Il OnePlus 10T continua a rafforzare il suo ruolo di riferimento del mercato smartphone, grazie al rapporto prestazioni/prezzo davvero unico. Lo smartphone costa quanto molti mid-range del mercato attuale ma propone prestazioni da far invidia a molti top di gamma.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, il OnePlus 10T è ancora più conveniente. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 644 euro invece che 819 euro con uno sconto extra del 21% per la variante top di gamma da 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da notare, inoltre, che il OnePlus 10T è acquistabile anche in 12 rate mensili da 53 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare la promozione, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile utilizzare il link qui di sotto.

OnePlus 10T con 16 GB di RAM e 256 GB di storage: a questo prezzo non ha rivali

Il OnePlus 10T può contare sulla spinta garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che, nella variante in offerta, è affiancato da ben 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T 16/256 GB al prezzo scontato di 644 euro invece che 819 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 12 rate senza interessi da 53 euro ciascuna. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.