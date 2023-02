OnePlus 10T: a QUESTO PREZZO è da PRENDERE SUBITO (anche in 12 rate)

L’aumento di prezzo degli smartphone top di gamma rende ancora più interessante la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo OnePlus 10T. Lo smartphone di casa OnePlus, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 549 euro invece di 719 euro con un taglio di prezzo del 24% e con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 45 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Grazie a questa promozione, il OnePlus 10T diventa uno smartphone di fascia media in grado di garantire prestazioni da top di gamma, con una velocità elevatissima e tante funzionalità molto interessanti, come il supporto alla ricarica SUPERVOOC da 150 W. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

OnePlus 10T: ora al prezzo giusto con la nuova offerta di Amazon

Il OnePlus 10T può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz e batteria di 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 549 euro invece di 719 euro. Lo sconto del 24% fa la differenza e consente di acquistare il dispositivo ad un prezzo davvero conveniente con, in più, la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.