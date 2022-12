OnePlus 10T 5G: un top di gamma al prezzo di un midrange (-20% su Amazon)

Se state cercando un dispositivo Android di fascia alta e non volete spendere una follia, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso OnePlus 10T 5G, un’ammiraglia unica, dal design inconfondibile, con un processore premium, ottiche di qualità e schermo con tecnologie assurde. Pensate che può essere vostro con il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. In poche parole, lo pagherete quanto un mediogamma. Da 819,00€ sarà vostro con soli 653,79€. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo, ma c’è anche la consegna rapida in pochissimi giorni. Sarà a casa vostra entro il weekend, in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale.

OnePlus 10T 5G: ammiraglia premium dal prezzo contenuto

Acquistandolo da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi che vi elencheremo di seguito; in prima istanza, come ribadito, ci sono le spese di spedizione gratuite. Poi avrete ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis: basterà il codice fiscale, un account Amazon attivo e la copia della carta d’identità. Dulcis in fundo, si potrà effettuare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

Lo smartphone OnePlus 10T 5G si appresta a diventare un Best Buy a questo prezzo: con soli 653,79€ al posto di 819,00€ infatti, l’ammiraglia è davvero conveniente. Ha un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, 16 GB di RAM, 256 GB di storage interno e uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120 Hz. Come non segnalare l’ottima autonomia con la batteria da 5000 mAh, la ricarica rapida SUPERVOOC da 150W. Ottime anche le fotocamere da 50 Megapixel con OIS che girano video in 4K e scattano immagini stupende anche al buio. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.