OnePlus 10T 5G: prezzo scontato di 457€ su Amazon, correte a prenderlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta ma volete spendere relativamente poco e avete un budget che si attesta attorno ai 500€, vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10T 5G al prezzo di 457,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita: questo significa che il device arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in 24 o 48 ore, al massimo, grazie al servizio esterno di Prime. Fra le altre cose vi segnaliamo che il reso è sempre gratuito, in caso di gravi problematiche o di ripensamento.

OnePlus 10T 5G: il top della fascia medio-alta

Altresì sarà possibile usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico degli esperti del portale. Dulcis in fundo, sempre rimanendo in tema “vantaggi esclusivi”, riportiamo la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno ad Amazon, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo OnePlus 10T 5G è definito un “flagship killer”, ovvero uno smartphone di fascia alta che però viene venduto al costo di un midrange. Di fatto, la sua scheda tecnica è da ammiraglia: schermo AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, selfiecam piccola ma risoluta, back cover con comparto fotografico di punta e con il supporto alla wireless charging. Allo stesso modo, sappiate che c’è la SuperVOOC da 150W che vi permette di caricare il device, da 0 al 100%, in pochissimi minuti. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 888 5G, coadiuvato da un modem per le reti di quinta generazione e da 8 GB di RAM. Lo storage interno invece, è da 128 GB. A soli 457,00€, OnePlus 10T 5G è il best buy della fascia medio-alta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.