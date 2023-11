OnePlus 10T 5G: midrange premium dal prezzo bassissimo su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e per le vostre tasche). Si chiama OnePlus 10T 5G ed è un prodotto di punta semplicemente sensazionale. Viene proposto in super sconto su Amazon al prezzo di soli 415,00€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete pagare un singolo centesimo in più per portarvi a casa il suddetto device. Vi basterà effettuare l’ordine e lo riceverete a casa vostra – o presso il vostro domicilio – entro 24 o 48 ore. Non di meno, sappiate che il reso sarà sempre gratuito entro il 31 gennaio 2024, in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo su Amazon.

OnePlus 10T 5G: top di gamma dal prezzo low-cost

Questo è un flagship killer in tutto e per tutto; vale a dire che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di punta con una scheda tecnica avanzatissima e con un prezzo decisamente irrisorio per ciò che offre. Si chiama OnePlus 10T 5G ed è un prodotto fantastico, uscito un anno fa sul mercato ma ancora validissimo. Pensate che ha uno schermo da 6,67″ FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, dispone di un processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm con modem 5G integrato e vanta una batteria super generosa che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica. A proposito, si ricarica mediante SuperVOOC da 150W.

Questo smartphone di OnePlus viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che potrete godere, oltre della consegna gratuita, anche del reso entro il 31 gennaio 2024 e del pagamento dilazionato in cinque comode rate con il sistema interno al sito o in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis. A soli 415,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.