OnePlus 10T 5G: mai visto a soli 399€: prezzo IRRIPETIBILE, prendilo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vi consigliamo l’ottimo OnePlus 10T 5G che, nella sua iterazione color “Moonstone Black”, con 8 GB di RAM e con 256 GB di memoria interna, costa solo 399,00€. Capite bene che si non era mai visto a questa cifra quindi se siete interessati all’acquisto, affrettatevi perché è un vero best buy. Ci troviamo al minimo storico per un dispositivo come questo, un gadget eccezionale, eccellente sotto tutti i punti di vista. Gode di una scheda tecnica al top e ha un comparto fotografico degno di nota.

OnePlus 10T 5G: il best buy del giorno

Alla cifra di soli 399,00€, spese di spedizione incluse, è un vero best buy. Questo è uno smartphone potentissimo, dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM, da un modem 5G e da storage UFS di ultima generazione da ben 256 GB. Ottimo poi il display super risoluto (FullHD+) con refresh rate di 120 Hz, supporto all’HDR10+ e con cornici di piccole dimensioni. Il frame è costruito con materiali di pregio e la back cover, in vetro, supporta la ricarica wireless. A tal proposito, citiamo poi il supporto alla SuperVOOC da ben 150W. Questo implica che in pochissimi minuti avrete il device carico al 100%. Il comparto fotografico prevede tanti sensori evoluti che girano video cinematografici in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio.

Con un prezzo così basso, avrete anche il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Siate veloci se siete interessati: a 399,00€ è un best buy.

