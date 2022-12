OnePlus 10T 5G in SVENDITA? Amazon fa il prezzone (-24%)

Smartphone particolare che si fa notare fin da subito, un vero gioiellino. Insomma, OnePlus 10T 5G è quel tipo di telefono che vedi e riconosci all’istante, in questa colorazione verde menta poi, è uno spettacolo.

OnePlus 10T 5G: lo smartphone che non ti delude

Fin dalla prima volta che lo utilizzi, OnePlus 10T 5G è uno smartphone che ti soddisfa. Praticamente un top di gamma venduto a prezzo esageratamente basso, lui sa offrirti tutto quello di cui hai bisogno.

Dimensioni pazzesche che però non compromettono l’ergonomia e un pannello che sembra brillare di luce propria. Merito di cosa? Ovviamente la risoluzione FullHD+, i 120 Hz e l’HDR10+ che è difficilissimo da trovare di solito.

Processore potente per aprire trenta applicazioni tutte in una volta, giocare ai tuoi titoli preferiti e non avere mai limitazioni o rallentamenti. Conta che con 8 GB di RAM non poteva essere altrimenti.

Vera genialata che non smetterai mai di amare? La ricarica a 150W che in soli 10 minuti rende il telefono pronto per una giornata intera. Altro che ricarica rapida, qua è proprio fulminea.

Non mancano altre caratteristiche come una tripla fotocamera da 50 megapixel perfetta in tutte le situazioni e un sistema basato su Android che si fa utilizzare da tutti.

