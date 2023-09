OnePlus 10T 5G: il flagship killer in super sconto su Amazon (-18%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-alta unico nel suo genere: si chiama OnePlus 10T 5G ed è uscito un anno fa nel mercato internazionale. Questo dispositivo, per via delle sue caratteristiche da top di gamma, si definisce “flagship killer” ed è veramente eccellente sotto tutti i punti di vista. Parliamo di un terminale potente quanto un device premium ma viene venduto di listino ad un prezzo concorrenziale (solo 719,00€). Grazie agli sconti di Amazon però, sarà ancora più vantaggioso e lo potrete portare a casa con soli 590,00€, spese di spedizione incluse. Non dovete lasciarvi sfuggire questa occasione perché ci troviamo di fronte ad un device meraviglioso, accattivante e con una batteria esagerata.

OnePlus 10T 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Lo smartphone di OnePlus è un flagship in tutto e per tutto perché vanta un sistema fotografico di alto profilo composto da tanti sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio. Ottimo il processore interno Qualcomm Snapdragon 888+ che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di Google e, cosa non da poco, è coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da ben 128 GB di storage interno, non espandibili. Meraviglioso poi il pannello da 6,7″ con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e cornici sottili. Dulcis in fundo, il dispositivo presenta una batteria generosa che si ricarica con la SuperVOOC da ben 159W. La colorazione in sconto è quella Jade Green ma c’è anche quella nera, se preferite.

Viene venduto e spedito da Amazon; a soli 590,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 719,00€, il OnePlus 10T 5G è un device da acquistare subito, ma non pensateci troppo. Questo è un vero best buy, se siete interessati/e, fate presto e non fatevi sfuggire la promozione dedicata.

