OnePlus 10T 5G: il flagship killer che costa meno di 350€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta che costa quanto un midrange low-cost. Sembra assurdo ma grazie alle offerte folli di Amazon per il Black Friday, OnePlus 10T 5G si porterà a casa con 345,89€, e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo. L’IVA è inclusa e sappiate che si può anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Siate veloci però, perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni; la consegna è garantita in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime e c’è perfino il reso gratuito (in caso di gravi problematiche o di ripensamento) fino al 31 gennaio 2024. Non dimenticate poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto, dunque e non pensateci troppo: il modello in questione è in colorazione “Moonstone Black” e ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus 10T 5G: un portento sotto tutti i fronti

OnePlus 10T 5G è uno smartphone eccellente sotto tutti i punti di vista. Pensate che offre un display AMOLED da 120 Hz con cornici sottili e risoluzione FullHD+. Supporta l’HDR10 ed è ricco di tecnologia. Non manca poi un comparto fotografico degno di nota con tanti sensori evoluti e un flash LED di ultima generazione. La main camera è da 50 Megapixel e assicura scatti e video di alto profilo.

Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, è un portento e promette prestazioni top in tutti gli ambiti. L’autonomia è pazzesca e il device si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 150W. A soli 345,89€ questo OnePlus 10T 5G è il flagship killer da acquistare su Amazon.

