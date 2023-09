OnePlus 10T 5G: il flagship killer al suo minimo storico (con coupon su Amazon)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente intrigante; il meraviglioso flagship killer del colosso cinese di proprietà di Pete Lau è in super sconto al prezzo speciale di soli 457,00€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo all’ottimo OnePlus 10T 5G, chiaramente, che si trova nella versione da 8+128 GB in colorazione Moonstone Black.

Non di meno, è presente un ulteriore risparmio di 30€ grazie al coupon da applicare al checkout. Ricordatevi di spuntare la casella per attivare l’opzione. Ovviamente le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Morale della favola? Costerà 427,00€, mica male, vero?

OnePlus 10T 5G è il flagship del momento, oggi in super sconto

OnePlus 10T 5G è uno smartphone premium uscito nel mese di agosto dello scorso anno; è un device potentissimo, dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di memoria RAM di tipo veloce. Lo storage è da 128 GB e la batteria invece, assicura un’autonomia spaziale di un giorno intero con un utilizzo intenso. La ricarica invece, è rapidissima grazie alla SuperVOOC da 150W. Esteticamente il terminale richiama OnePlus 10 Pro 5G, il top di gamma di inizio 2022. Le fotocamere sono di punta, con tre sensori all’avanguardia e un flash LED al seguito. Girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio.

Acquistando il telefono da Amazon si avrà diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto; c’è la consegna celere e immediata, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Inoltre, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 457,00€ con un coupon da spuntare al checkout che vi farà risparmiare altri 30€, OnePlus 10T 5G è un best buy assoluto.

