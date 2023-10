OnePlus 10T 5G: il flagship che non ti aspetti, oggi costa solo 457€ su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo OnePlus 10T 5G, il flagship killer del 2022, si porta a casa con un prezzo veramente irrisorio per quello che offre. Di fatto, viene venduto e spedito a soli 457,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non siete spesso in casa? Nessun problema: potrete scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: il modello in sconto dispone di 8 GB di RAM e di ben 128 GB. La colorazione invece, è la Moonstone Black. Il risparmio, rispetto al valore di listino, è altissimo: vi è infatti il 36% in meno.

OnePlus 10T 5G: il device più esclusivo

Questo smartphone di OnePlus è un vero top di gamma in tutto e per tutto: dispone di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici super risoluto, con refresh rate fino a 120 Hz, cornici sottili ed è costruito con materiali di pregio. Sulla back cover troviamo tre sensori di fascia altissima con flash LED al seguito e la back cover è in vetro satinato e supporta la wireless charging. Non manca poi la ricarica rapida via cavo SuperVOOC da 150W che vi permetterà di fornire rapidamente energia al dispositivo. Ottimo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video e canzoni. C’è ovviamente, il classico slider per le notifiche sul frame laterale.

OnePlus 10T 5G viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 457,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire, è un best buy assoluto a questa cifra. C’è la consegna celere in 24 o 48 ore e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

