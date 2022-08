OnePlus 10T 5G dove trovarlo su Amazon: versioni e prezzi Italia

Il nuovo OnePlus 10T 5G è stato appena lanciato ufficialmente e sarà disponibile in preordine a partire dal prossimo 11 agosto. Se Amazon è il canale che prediligi per questo genere di acquisti, sei nel posto giusto. Infatti, possiamo già segnalarti i link di riferimento da usare, all’apertura dei preordini, per completare il tuo acquisto. Li trovi di seguito, corredati da relativi prezzi.

Il nuovissimo smartphone è un autentico concentrato ti tecnologia, bellissimo esteticamente e dotato di caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Come anticipato, a partire dall’11 agosto sarà possibile effettuare il preordine di OnePlus 10T 5G anche tramite Amazon. Ecco dove trovarlo:

Come anticipato, il periodo di preordine inizierà a partire dal prossimo 11 agosto, anche sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce, con consegna dal 25 dello stesso mese. Per questa ragione, attualmente i link segnalati non risultano raggiungibili. Segnali e utilizzali nel momento in cui saranno attivi, così da poter accedere rapidamente all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.