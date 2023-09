OnePlus 10T 5G: con un prezzo così basso è IMPERDIBILE (solo 457€)

Se state cercando un nuovo smartphone Android e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10T 5G. Questo device, uscito nell’agosto del 2022, è uno dei migliori dispositivi che ci siano sul mercato; vanta specifiche tecniche all’avanguardia, ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile ed è anche in super sconto su Amazon a soli 457,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è pari al 36% sul valore di listino del gadget e con il portale di e-commerce americano avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

OnePlus 10T 5G: l’ammiraglia che costa pochissimo

Questo device vanta uno schermo eccezionale da 6,7″ pollici FullHD+ con refresh rate di 120 Hz che fa vedere benissimo i contenuti e le immagini. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno; questo permette di avere un dispositivo potente, ottimo sia per il gaming che per le operazioni di utilizzo quotidiano. La main camera è da 50 megapixel con OIS e ci sono altri sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto ottime anche al buio. La batteria è ottima e assicura un’autonomia di oltre un giorno e mezzo e c’è anche la ricarica rapida SuperVOOC da 150W.

Viene venduto e spedito da Amazon e c’è la consegna celere e immediata; c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Infine, sappiate che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 457,00€ al posto di 719,00€ questo OnePlus 10T 5G è un best buy su tutta la linea; non lasciatevelo sfuggire. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.