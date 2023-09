OnePlus 10T 5G a soli 457€ su Amazon: il TOP da comprare oggi

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; il meraviglioso e potentissimo OnePlus 10T 5G infatti, il flagship killer del 2022 del colosso cinese di Pete Lau, costa solo 457,00€, spese di spedizione incluse, al posto di 719,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà pari a 36% sul valore di listino; mica poco per un prodotto del genere. Come detto, la consegna sarà compresa nel prezzo dell’articolo e sarà, oltre che gratuita, anche veloce e immediata. In pochissimi giorni arriverà a casa vostra o presso un luogo da voi designato e avrete perfino la possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

OnePlus 10T 5G: il top di gamma più vantaggioso su Amazon

Fra le altre cose, sappiate che potrete dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis: ciò implica che il device sarà vostro con micropagamenti mensili o mediante il sistema interno al portale. Fate presto se siete interessati/e: le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Questo smartphone di OnePlus è un vero portento; dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da ben 8 GB di RAM e da 128 GB di storage interno; non di meno, vanta uno schermo da 6,7″ Fluid AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FullHD+. I vostri contenuti risulteranno più vibranti e nitidi che mai. La batteria da 5000 mAh si ricaricherà in un lampo grazie alla SuperVOOC da 150W. Ottime le tre fotocamere presenti sulla back cover che girano video assurdi e scattano foto eccellenti anche al buio. Il modello che vi consigliamo è quello da 8+128 GB in colorazione Moonstone Black; a soli 457,00€ al posto di 719,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.