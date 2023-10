OnePlus 10T 5G a soli 409€: non lasciatevelo sfuggire

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota: il meraviglioso flagship killer del 2022, il OnePlus 10T 5G, è in super sconto al prezzo consigliato di soli 409,00€, spese di spedizione incluse. Ciò significa che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa, oltre al costo di listino, ovviamente. La consegna sarà celere e immediata per gli iscritti al programma di Amazon Prime. Non di meno, si avranno ulteriori vantaggi esclusivi dal noto portale di e-commerce americano: scopriamoli insieme.

OnePlus 10T 5G: perché comprarlo oggi?

In primo luogo dobbiamo riportare che c’è la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito; ciò permetterà di dividere il pagamento complessivo in micro canoni su base mensile con tassi agevolati. Inoltre, avrete accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Citiamo poi la presenza del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento.

OnePlus 10T 5G è un “flagship killer” vale a dire un top di gamma con qualche piccola mancanza che viene però proposto ad un prezzo concorrenziale. Costa quanto un midrange se ci fate caso: solo 409,00€, spese di spedizione incluse. Ha lo schermo da 6,7″ AMOLED con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+, dispone di un comparto fotografico di punta con tanti sensori evoluti, ha una batteria capiente che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 150W, ma non solo. Gode poi di una costruzione impeccabile e presenta perfino lo slider per le notifiche sul frame laterale sinistro. Si tiene bene in mano, è ergonomico ed è costruito con cura.

Il device è un best buy alla cifra a cui viene proposto, perciò se siete interessati/e, fate presto prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.