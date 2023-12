OnePlus 10T 5G a soli 399€: costa POCHISSIMO su Amazon, OFFERTONA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo OnePlus 10T 5G che, nella sua iterazione color Moonstone Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è veramente imperdibile; fate presto perché potrebbe andare “sold out”, o peggio, la promo potrebbe finire a breve. C’è, ovviamente, la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con tanti altri vantaggi al seguito. Vediamoli insieme e facciamo una breve disamina del terminale.

OnePlus 10T 5G: il flagship killer perfetto

Questo smartphone di casa OnePlus è un vero top di gamma in tutto e per tutto; dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. Lo storage invece, è da 256 GB. Ci sono tre fotocamere sulla back cover con qualità cinematografica e la selfiecam invece, è posta in un foro di piccole dimensioni e assicura scatti nitidi e risoluti. Lo schermo è un pannello da 6,67 pollici da 120 Hz, con risoluzione FullHD+ e cornici sottili e contenute. Citiamo poi la batteria che dura un giorno con un singolo utilizzo e che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W via cavo.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere in meno di 24 o 48 ore, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, non di meno, si avrà diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 399,00€, il meraviglioso OnePlus 10T 5G è il flagship killer ideale da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.