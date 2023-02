OnePlus 10T 16+256 GB: a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-190€)

Il OnePlus 10T è ora protagonista di una nuova offerta Amazon dedicata alla versione con 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. La versione “top” dello smartphone può essere acquistata al prezzo scontato di 629 euro invece di 819 euro con un taglio di prezzo di ben 190 euro e con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Lo smartphone, in particolare a questo prezzo, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone veloce e completo con una spesa di diverse centinaia di euro inferiore a quella da sostenere per un top di gamma. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

OnePlus 10T 16+256 GB ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il OnePlus 10T può contare su specifiche tecniche di ottimo livello, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage nella variante in offerta. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. C’è anche una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W. La scheda tecnica include anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OnePlus 10T al prezzo scontato di 629 euro invece di 819 euro. L’offerta riguarda la variante da 16 GB di RAM e 256 GB di storage, ottimale per massimizzare l’esperienza d’uso. Da notare che la promozione consente anche l’acquisto in 12 rate mensili. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.