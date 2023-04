OnePlus 10 Pro: super top di gamma ad un prezzo super conveniente

Se state cercando uno smartphone top di gamma con sistema operativo Android e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando di un’ammiraglia eccezionale, dotata di features all’avanguardia, di un design mozzafiato, con uno schermo di prim’ordine, con un processore di punta e con un comparto fotografico di fascia alta, con lenti risolute coadiuvate dal software di Hasselblad. In poche parole, OnePlus 10 Pro 5G, il dispositivo premium del 2022 del colosso cinese di Pete Lau. Ad oggi non ci sono smartphone come lui in circolazione; solo il modello successivo, OnePlus 11, è il degno erede e riesce a riprendere quelle che sono le principali caratteristiche viste con l’iterazione dello scorso anno, migliorandole, ma ad un prezzo più elevato. Per farla breve, OP 10 Pro sarà vostro con soli 849,00€ al posto di 999,00€, con uno sconto esagerato pari al 15%: ben 150€ in meno.

OnePlus 10 Pro: il super top di gamma definitivo

Inutile girarci intorno: OnePlus 10 Pro 5G è incredibile, sotto tutti i punti di vista, ma ciò che lo rende ancora più eccezionale è il prezzo concorrenziale. Solo 849,00€ per un’ammiraglia simile è pochissimo. Pensate che le lenti di Hasselblad realizzano scatti assurdi, il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store (videogames compresi) e lo schermo si vede bene in ogni condizione di luce.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete una serie di vantaggi non da poco: c’è il reso gratuito (in caso di gravi problematiche), avrete diritto a due anni di assistenza tecnica sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e in più potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis per non gravare troppo sul vostro conto corrente. Dulcis in fundo, a 849,00€ è da comprare al volo, anche perché non pagherete le spese di spedizione.

