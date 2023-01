OnePlus 10 Pro in offerta su Amazon ad un OTTIMO PREZZO (-100€, anche in 12 rate)

Il OnePlus 10 Pro è uno smartphone di fascia alta in grado di garantire prestazioni al top sotto tutti i punti di vista. Con la nuova offerta Amazon scegliere il top di gamma di OnePlus come nuovo smartphone diventa ancora più conveniente: lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro nella variante top da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, acquistabile anche in 12 rate da 66 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato. Per sfruttarla c’è il link qui di sotto:

OnePlus 10 Pro è sempre più conveniente grazie alla nuova offerta Amazon

Il OnePlus 10 Pro può contare su di una scheda tecnica davvero completa. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che viene supportato, nella versione in offerta, da ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. C’è anche la ricarica wireless. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo scontato di 799 euro. Per chi fosse interessato all’acquisto dello smartphone di casa OnePlus c’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 12 rate mensili senza interessi da 66 euro. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato. Per sfruttarla è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.