OnePlus 10 Pro in offerta a 405€ su Amazon: è il RE della fascia media

Il OnePlus 10 Pro cala ancora di prezzo ed è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon davvero imperdibile. Lo smartphone può essere acquistato al prezzo scontato di 405 euro diventando il punto di riferimento della fascia media in questo periodo di shopping pre-natalizio. OnePlus 10 Pro è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile cliccando sul box qui di sotto.

OnePlus 10 Pro: è il re della fascia media su Amazon

Il OnePlus 10 Pro è dotato del potente Snapdragon 8 Gen 1, chip di riferimento per la fascia media, oltre che di un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo.

Da notare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W e alla ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 13 con aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro al prezzo scontato di 405 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone potente, veloce e ricco di funzionalità con una spesa davvero contenuta, in rapporto alle potenzialità del dispositivo. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

