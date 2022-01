OnePlus 10 Pro: anche il frontale è stato svelato

Dopo aver visto il retro di OnePlus 10 Pro per diverse settimane, l'azienda ha finalmente regalato al mondo tecnologico qualcosa di nuovo e fresco da ammirare.

OnePlus 10 Pro è senza segreti: cosa (non) sappiamo?

Questa mattina, l'account cinese del marchio non ha resistito e ha deciso di rivelare il display del futuro OnePlus 10 Pro in tutto il suo splendore in un post ufficiale su Weibo.

Dal teaser emerso, il flagship sembra presentare uno schermo a doppia curvatura con cornici molto strette su entrambi i lati, ma anche sul mento e sulla parte superiore.

Rispetto a OnePlus 9 Pro, sembra che le curvature sul nuovo terminale saranno essere più tenue. Anche il rapporto schermo-corpo dovrebbe essere notevolmente migliorato rispetto alla generazione precedente. Non mancherà il solito foro per la fotocamera anteriore.

Oltre allo schermo, il post menziona anche che OnePlus 10 Pro sarà il primo telefono a sfoggiare l'ultima versione della ColorOS 12.1 in Cina quando verrà lanciato. Si dice che questo software presenterà la risposta interna dell'azienda ad Animoji di Apple: “Omoji” e un'esperienza software più veloce e fluida per gli utenti che lo acquisteranno.

La compagnia svelerà il telefono di punta OnePlus 10 Pro l'11 gennaio in Cina e Pete Lau, il fondatore dell'azienda, ha rivelato molte delle sue caratteristiche prima dell'evento di lancio.

Sotto il cofano, il flagship sarà alimentato dall'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 1. Sfoggerà un display AMOLED LTPO 2.0 a 120 Hz nella parte anteriore, con un'isola della fotocamera con configurazione a tripla lente con software Hasselblad al seguito. Avrà una batteria da 5.000 mAh in grado di supportare la ricarica cablata SuperVOOC da 80 W e la ricarica wireless AirVOOC da 50 W. Inoltre, supporterà anche la ricarica wireless inversa.