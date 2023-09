OnePlus 10 Pro a 559€: BEST BUY del giorno su Amazon, correte a prenderlo

OnePlus 10 Pro è uno smartphone premium dotato di tecnologie all’avanguardia, uscito nei primi mesi del 2022 in Europa ma verso dicembre del 2021 in Cina. È arrivato sul mercato poco dopo il lancio dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, il SoC di fascia alta del colosso americano. Il telefono si è presentato da subito come un ottimo prodotto, pensato per chi desidera un’esperienza Android senza compromessi. Grazie agli sconti di Amazon, questo gioiello si porta a casa con soli 559,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e si ha diritto ad una serie di vantaggi esclusivi. Uno fra tutti, ad esempio, è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita.

OnePlus 10 Pro: acquistalo adesso

Grazie agli sconti di Amazon potrete usufruire di tanti vantaggi; come detto, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo ma volendo, c’è anche la consegna celere e immediata presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Si può dilazionare l’importo complessivo del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e, non di meno, avrete accesso ad una garanzia incredibile: due anni di supporto tecnico con gli esperi del portale sempre a vostra disposizione, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Con un prezzo di soli 559,00€ questo OnePlus 10 Pro è un best buy: processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, modem 5G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (non espandibile), fotocamere di alto livello coadiuvate dal software di Hasselblad e, in più, c’è una batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica a 80W. Ottimo lo schermo da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Questo è un flagship unico, non fatevelo sfuggire.

